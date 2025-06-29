"В ближайшие два года рассматривается возможность проведения ответного товарищеского матча между сборными России и Нигерии в Абудже. РФС и НФФ уже подписали документы о двустороннем сотрудничестве", - сообщает источник Sport24.
В июне национальная команда России в "Лужниках" провела товарищеский матч со сборной Нигерии, который завершился ничьей 1:1. Также команда Валерия Карпина на выезде одержала победу над Белоруссией со счетом 4:1.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Сообщалось, что в ноябре текущего года сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной или Уругваем.
Сборная России может провести ответный матч с Нигерией в Абудже
Сборная России может сыграть с Нигерией на выезде.
Фото: РФС