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Сборная России может провести ответный матч с Нигерией в Абудже

Сборная России может сыграть с Нигерией на выезде.
Фото: РФС
"В ближайшие два года рассматривается возможность проведения ответного товарищеского матча между сборными России и Нигерии в Абудже. РФС и НФФ уже подписали документы о двустороннем сотрудничестве", - сообщает источник Sport24.

В июне национальная команда России в "Лужниках" провела товарищеский матч со сборной Нигерии, который завершился ничьей 1:1. Также команда Валерия Карпина на выезде одержала победу над Белоруссией со счетом 4:1.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Сообщалось, что в ноябре текущего года сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной или Уругваем.

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