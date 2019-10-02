Хавьер Рибалта: болельщики "Зенита" без ума от Малкома

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию иностранных СМИ о том, что болельщики холодно приняли дорогостоящего новичка Малкома, поскольку у того темный цвет кожи."Болельщики без ума от Малкома. Есть видео, которые доказывают, что речи о расизме и идти не может.Это престижный трансфер, который ставит нас на футбольную карту. Мы способны подписать игрока "Барселоны", - цитирует Рибалту as.com.