» » Василий Кикнадзе: выкуп Жоау Мариу? Посмотрим, пока не обсуждаем это

Василий Кикнадзе: выкуп Жоау Мариу? Посмотрим, пока не обсуждаем это

Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе оценил переход в московский клуб полузащитника Жоау Мариу.

"Жоау Мариу — выдающийся спортсмен, который принес очень многое в построение. Но играет вся команда. Я не склонен преувеличивать роль личности в истории или роль игрока на поле.

Что касается выкупа — не обсуждаем это и прошу не влезать в эту историю. Как решение будет принято, мы о нем сообщим. Но то, как он играет, это определенный стандарт, уровень, которому ребята в команде стараются следовать. Я считаю, что он очень полезен команде не только своими действиями, но и тем, что он показываем ребятам, как можно играть.

18 млн за выкуп? Посмотрим. Мне понятны все варианты работы по Жоау. Понятно, если не продлеваем контракт, если продлеваем и продаем его, если продлеваем и он остается в команде. Для меня это один из наиболее прозрачных трансферов", — цитирует Кикнадзе "РБ".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кикнадзе Локомотив Мариу
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дэвид Гальего: "Эспаньол" попробует добиться лучшего результата с ЦСКА. Будем играть на победу
Вратарь "Эспаньола": мы будем играть на победу в матче с ЦСКА
Дэвид Гальего: если "Эспаньол" невнимательно отнесется к игрокам ЦСКА, это может сыграть злую шутку
Отец Дзагоева рассказал, как его сын пробился на самый верх 1
Алан Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру 1
Василий Кикнадзе: выкуп Жоау Мариу? Посмотрим, пока не обсуждаем это
Алан Дзагоев: Слуцкий помогал во всем - в футбольных делах, семейных. Он повлиял на мое становление
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы "Ротора" 3
"Генк" сыграл вничью с "Наполи"
"Боруссия" обыграла "Славию"
Гаттузо, которого слухи связывали со "Спартаком", отказался возглавить "Дженоа"
Эммануэль Деннис: празднуя гол в стиле Роналду, показал "Реалу", что им чего-то не хватает
"Лилль" - "Челси": стартовые составы команд 1
"Валенсия" - "Аякс": Промес выйдет в стартовом составе, Черышев - в запасе
"Манчестер Сити" предложил "Баварии" купить Жезуса менее чем за 100 млн евро 1
"Зенит" - "Бенфика": Шатов сыграет с первых минут 13
"Ливерпуль" - "Зальцбург": команды назвали свои составы
"Барселона" - "Интер": Месси и Алексис Санчес сыграют с первых минут
Александр Кержаков: разгромное поражение юношеского "Зенита" от "Бенфики" - очевидные реалии
Экс-президент "Валенсии" получил 2 года тюрьмы за попытку похищения человека
"Арсенал" и "Манчестер Сити" интересуются Эдегором, "Реал" хочет € 80 млн
Василий Кикнадзе: "Ювентусу" и "Байеру" в Москве очки легко не достанутся. С гордостью смотрю на "Локомотив" 4
Спортивный юрист объяснил, в каком случае Кононов может не платить штраф, назначенный КДК РФС 3
"Спартак" продлил контракт с 18-летним Данилиным
Русский владелец "Лейрии": шансы с "Бенфикой" - 60 на 40 в пользу "Зенита" 1
Михаил Боярский: буду надеяться и верить, что "Зенит" победит "Бенфику" со счетом 2:1 7
Маттейс де Лигт: я нашел свое место в "Ювентусе"
Константин Зырянов - после поражения 1:7 от "Бенфики": мы просто забыли приехать на игру 1
Новым исполнительным директором "Спартака" стал Максим Власов 24
Денис Бушуев: Тедеско играет в высокий прессинг. Кононов хотел это привить "Спартаку" 10
Все новости