Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе оценил переход в московский клуб полузащитника Жоау Мариу.
"Жоау Мариу — выдающийся спортсмен, который принес очень многое в построение. Но играет вся команда. Я не склонен преувеличивать роль личности в истории или роль игрока на поле.
Что касается выкупа — не обсуждаем это и прошу не влезать в эту историю. Как решение будет принято, мы о нем сообщим. Но то, как он играет, это определенный стандарт, уровень, которому ребята в команде стараются следовать. Я считаю, что он очень полезен команде не только своими действиями, но и тем, что он показываем ребятам, как можно играть.
18 млн за выкуп? Посмотрим. Мне понятны все варианты работы по Жоау. Понятно, если не продлеваем контракт, если продлеваем и продаем его, если продлеваем и он остается в команде. Для меня это один из наиболее прозрачных трансферов", — цитирует Кикнадзе "РБ".
Василий Кикнадзе: выкуп Жоау Мариу? Посмотрим, пока не обсуждаем это
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