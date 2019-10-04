"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым и может купить его в январе

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, который является одним из лучших бомбардиров этого сезона российской Премьер-лиги, может продолжить карьеру в чемпионате Англии.



Фото: ФК "Крылья Советов"