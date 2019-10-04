"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым и может купить его в январе

Сообщается, что скауты "МЮ" внимательно следят за игрой Соболева в этом сезоне РПЛ, в котором 22-летний форвард забил уже 8 голов (2 — с пенальти) в 11 матчах. Отмечается, что Александром также интересуется "Галатасарай".
Британский источник оценивает стоимость Соболева более чем в 15 млн фунтов (около 17 млн евро).
Ранее сам Соболев признался, что не хочет переходить в "Зенит" и ЦСКА, а мечтает о продолжении карьеры в АПЛ.
Ole Gunnar Solskjaer adds another striker to his transfer list | @mcgrathmikehttps://t.co/6csZ4Ezhme— The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 4, 2019
Sport24.ru