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"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Крыльев Советов" Соболевым и может купить его в январе

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, который является одним из лучших бомбардиров этого сезона российской Премьер-лиги, может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации The Sun, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер добавил Соболева в список нападающих, которых клуб может попробовать приобрести уже в январе. В их число также входят Каллум Уилсон ("Борнмут"), Мусса Дембеле ("Лион") и Марио Манджукич ("Ювентус").

Сообщается, что скауты "МЮ" внимательно следят за игрой Соболева в этом сезоне РПЛ, в котором 22-летний форвард забил уже 8 голов (2 — с пенальти) в 11 матчах. Отмечается, что Александром также интересуется "Галатасарай".

Британский источник оценивает стоимость Соболева более чем в 15 млн фунтов (около 17 млн евро).

Ранее сам Соболев признался, что не хочет переходить в "Зенит" и ЦСКА, а мечтает о продолжении карьеры в АПЛ.



Sport24.ru


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Теги: Манчестер Юнайтед Крылья Советов Соболев АПЛ
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