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Кирилл Новиков может возглавить "Динамо"

Руководство "Динамо" основным вариантом на должность главного тренера команды рассматривает назначение Кирилла Новикова исполняющим обязанности до зимней паузы. Руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.

После сегодняшнего поражения в матче с "Оренбургом" (0:2) "Динамо" опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Новиков Динамо
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