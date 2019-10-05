Полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).
"После стольких поражений победа, конечно, очень приятна и очень важна для нас. Надо все закрепить, чтобы и дальше побеждать.
Когда мы повели в счете 2:0, наверно все-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.
Что касается моего гола, то забить гол всегда приятно, особенно когда возвращаешься после травмы. В любом случае надо стремиться вперед и только вперед и забивать почаще. Конечно, сегодня я счастлив, что у меня получилось забить", - цитирует Давиташвили ФК "Рубин".
Зурико Давиташвили: после победы над "Тамбовом" надо все закрепить, чтобы выигрывать и дальше
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