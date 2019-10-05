Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:1) в матче 12-го тура РПЛ.
"Все рады, что победили, отдали много сил. Концовка получилась нервная, но у нас хорошее настроение. Дождь? Обе команды играли в одинаковых условиях. Мы на правильном пути, команда старается играть в футбол, просто так мяч не выбиваем, играем компактно, высоко прессингуем. Тяжело весь матч играть так, как это было в начале, когда мы играли очень хорошо, практически ничего не дали создать "Тамбову", за исключением пары контратак.
Эта разница между первым и вторым таймом связана с психологией. Мне со стороны показалось, что пацаны решили сбавить темп, это пошло на руку сопернику. Пауза в чемпионате? Можно с хорошим настроением провести эту паузу, улучшить свои моменты", - цитирует Дюпина Sport24.ru.
Юрий Дюпин: "Рубин" во втором тайме решил сбавить темп, это пошло на руку сопернику
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