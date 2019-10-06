«Локомотив» продолжает нести потери, но не очковые. Зато здорово вернулся Миранчук!

Соболев всё-таки едет в сборную из-за травмы Смолова, а заменивший Фёдора Алексей Миранчук сразу сделал результат. И кстати, гол Ломовицкого отменили справедливо.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Уточнили. Когда вратарь подбрасывает мяч руками, чтобы ввести его в игру ногой, считается, что вратарь контролирует мяч, поэтому соперник такой мяч играть не может. Гол Арсенала отменён по делу. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) October 6, 2019

Чемпионат России



12 тур



"Локомотив" - "Арсенал" - 2:1



Голы: Эдер, 9, Кангва, 11, Алексей Миранчук, 45+2 (пенальти)

В Оренбурге сердце болельщиков «Локомотива» ёкало сильнее всего не когда команда пропускала, а когда Гжегож отправился на замену. К счастью, травмы поляк избежал, принёс победу над «Зенитом», но против туляков не мог сыграть из-за дисквалификации.С Жемалетдиновым всё ещё грустнее: Рифат получил травму, потому Сёмину пришлось перекраивать схему (вместе со Смоловым впереди вышел Эдер), а Черчесову – довызывать в сборную Игнатьева.Начало матча вышло очень смешным и бредовым. Да, в какой-то степени сыграла схема «Локомотива» с двумя нападающими: Эдер и Смолов высоко прессинговали, но никто не вынуждал Левашова отдавать такой слабый пас, а заодно и перевес в счёте противнику.Однако хозяева тут же ответили более щедрым подарком: Чорлука никак не мог нарадоваться быстрому голу и «завис», а основной вратарь сборной России вообще наплевал на то, что игрой пока ещё управляют арбитры, а не игроки «Локомотива» с поднятыми руками. Да, Гильерме не ожидал такой подставы, занял неправильную позицию, опоздал на выход, но от попытки побороться в воздухе с малышом Кангва или вернуться в ворота пользы было бы побольше, чем от полнейшего выключения из эпизода. Вопиющий непрофессионализм.Дебют Жоау Мариу получился незапланированным: против «Ростова» он вышел ещё в первом тайме вместо Алексея Миранчука. В игре с «Атлетико» до перерыва пришлось менять Жемалетдинова. Сегодня настала очередь Смолова: Алексей Миранчук должен был вернуться 30-40 минутами, а пришлось выходить на 20-й. Надеюсь, закольцевал?Схема «Локомотива» снова поменялась, но корректировать игру по ходу было тяжеловато. Алексей Миранчук на поле, однако рядом нет ни брата, ни Рифата, ни Крыховяка. Что делать?Ситуация для хозяев осложнялась тем, что «Арсенал» плотно присел на свою половину и тем самым вызвал кризис идей соперника. Хотя мог бы пойти дальше и проявить какую-то активность впереди: за тайм гости нанесли всего 2 удара против 10 у соперника.Правда, многие из них «Локомотив» наносил издали, потому что не понимал, как взламывать оборону. Подсказал соперник: в концовке первого тайма Ломовицкий убежал в контратаку, к которой подключил Бауэра. Правый защитник подал мяч прямо в руки Гильерме и не успел вернуться назад. В зону умно сместился Эдер, до которого вратарь и Мариу оперативно довели мяч. Португалец удивил и обращением с мячом, обеспечив Миранчуку выход 1 на 1, пенальти и гол. Один раз «Арсенал» не успел вернуться назад – и тут же был наказан.Начало второго тайма задержался минут на 5, а комментатор Тимур Журавель рассказал о мощнейших возмущениях туляков по поводу 11-метрового. Ещё интереснее пауза стала из-за двух замен, причём если выход Лесового напрашивался, то замены Хёведеса на Магкеева ожидать никак было нельзя. Даже если знать о проблемах немца, очевидным вариантом был Кверквелия (он уже играл в Калининграде). Ну или перевод Мурило в центр обороны, перевод Коломейцева в центр и выход Живоглядова направо. Но Юрий Палыч решил по-своему, притом Магкеев не играл даже в Калининграде, где молодёжь задействовалась активнейшим образом.«Арсенал» уже не мог так глубоко садиться к своим воротам, как при равном счёте, потому созидать «Локомотиву» стало легче. Однако развить преимущество не давали люди, оставшиеся на поле впереди. Жоау Мариу в очередной раз показал, что по вопросам голевых ударов к нему лучше не обращаться. Навыки Коломейцева за время длительного восстановления тоже не улучшились. Железнодорожники не довели до ума свои контратаки, а после 70-й минуты они исчезли как класс.Во-первых, голкипер отметился шикарным сэйвом после удара Ткачёва – чуть ли не единственного опасного у «Арсенала». Во-вторых, позволил познать нюанс правил игры.Ломовицкий мешал Гильерме ввести мяч в игру с рук – тот психанул и пробил в соперника, но теперь судьи пришли на помощь вратарю. То, что гол было засчитывать нельзя, стало понятно сразу после озвучивания своего мнения Георгием Черданцевым. Правила подтверждают, что комментатор как всегда не попал.Правила игры в футбол гласят:Считается, что вратарь владеет мячом в то время как ударяет мячом об землю или подбрасывает его в воздух.Нарушением считается создание препятствий вратарю, который освобождается от мячаИгрок должен быть наказан за опасную игру, если наносит или пытается нанести удар по мячу, когда вратарь выбрасывает его.Собственно, если бы можно было играть как Ломовицкий, нападающие вообще не отходили бы от голкиперов и только стерегли бы момент подброса мяча, вынуждая выбрасывать исключительно рукой.Да, в состав вице-чемпионов триумфально вернулся Алексей Миранчук, но потери Антона, Крыховяка, Жемалетдинова, а теперь ещё и Смолова (Соболев-таки собирает вещи в сборную) с Хёведесом могли и даже должны были сказаться на игре и результате. Какой же у команды запас прочности, что его хватает даже в таких условиях?«Арсенал» после того удара Ткачёва и гола Ломовицкого не создал ничего. Тулякам бы явно не помешал Лука Джорджевич. Его противостояние с бывшей командой, за которую он забил «Локомотиву» тот самый чемпионский гол «Зенита», преподносилось как главный сюжет матча, но он не попал в стартовую пару форвардов, не вышел на замену вместо Смолова и даже в концовке. Скамеечный кошмар после череды аренд не кончился. У «Арсенала» свой кризисный период: с 25 августа команда набрала всего очко, хотя дальше будет легче, гранды в соперниках наконец закончились.Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Мурило, Коломейцев (Идову, 85), Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Алексей Миранчук, 20), Эдер.Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Луценко (Лесовой, 46), Кангва.Игнатьев, 22, Левашов, 45+1, Баринов, 50, Альварес, 61, Костадинов, 63, Ломовицкий, 73, Григалава, 82