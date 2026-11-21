"СКА-Хабаровск" прервал победную серию, сыграв вничью с "Ротором"

"СКА-Хабаровск" и "Ротор" поделили очки в 18-м туре Первой лиги (1:1).

Фото: телеграм-канал Первой лиги

Гости вышли вперед на 26-й минуте после точного удара нападающего Абу-Саида Эльдарушева. Хозяева поля сравняли счет шесть минут спустя благодаря голу с пенальти форварда Максима Максимова.



Таким образом хабаровчане прервали свою четырехматчевую победную серию в чемпионате. Волгоградская команда сыграла вничью в пятый раз за последние 6 туров.



Первая лига



18 тур



Голы: Максимов, 32 (пен) - Эльдарушев, 26.



"СКА-Хабаровск": Штепа, Жиров, Гребенкин, Савичев, Носков, Блиев, Маркитесов, Горелишвили, Корян, Школик, Максимов.



"Ротор": Чагров, Покидышев, Клещенко, Байтуков, Хитяев, Пояркин, Трошечкин, Горелов, Родионов, Эльдарушев, Хохлачев.



Предупреждения: Трошечкин, 13.

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Ротор