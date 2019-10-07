Руслан Пименов: перспективы Тедеско в "Спартаке" зависят от того, какой авторитет он заработает у игроков, некоторые из которых его ровесники

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско в должности главного тренера московского "Спартака".