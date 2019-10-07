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Руслан Пименов: перспективы Тедеско в "Спартаке" зависят от того, какой авторитет он заработает у игроков, некоторые из которых его ровесники

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско в должности главного тренера московского "Спартака".
- Нельзя сказать, что поражение ЦСКА от "Ростова" было неожиданным. Ростовчане идут в лидирующей группе и играют в качественный футбол. Но то, что ЦСКА три пропустил, наверное, все-таки удивляет, - отметил Пименов. - Перед матчем думал, что игра будет равной, так как две команды своей задачей ставят, наверное, выиграть чемпионство. Поэтому количество забитых мячей удивило. Все-таки у обеих команд всегда были достаточно хорошие оборонительные действия.

- Думаете, "Ростов" уже мог бы выиграть чемпионство?

- Все возможно. Но очень серьезные конкуренты у них в лице "Зенита", того же ЦСКА , "Краснодара" и "Локомотива", который сейчас играет в очень качественный футбол. Поэтому вся эта пятерка будет бороться за первое место.

- Победа "Локомотива" над тульским "Арсеналом" была предсказуемой. Согласны?

- Почему? "Арсенал" всегда хорошо играл против "Локомотива", и много нервов "Локо" тратил. Но красно-зеленые сейчас выглядели гораздо свежее. Если так можно сказать, играли с запасом. Выиграли они вполне заслуженно. Да, у "Арсенала" были два-три момента, но они забили один. Поэтому "Локомотив" заслуженно победил.

- "Спартак" в Краснодаре потерпел очередное поражение.

- "Краснодар" имел очень много моментов. Реализуй он их - счет был бы очень крупным. А так "Спартак" забил, получилась нервная концовка. Надо отдать должное спартаковцам, все они бились, отдавали все силы на поле. Но "Краснодар" сейчас выше классом.

- В понедельник будет представлен новый главный тренер "Спартака" - 34-летний Доменико Тедеско. Несмотря на то, что этот специалист трудился в "Шальке-04". До прихода в этот клуб опыта работы в серьезных командах он не имел. Справится в "Спартаке"?

- Тут немало зависит от того, какой он авторитет главного тренера себе в команде заработает. Есть же в "Спартаке" среди игроков и ровесники молодого специалиста. Так что имеются сомнения. Вообще хотелось бы видеть главным тренером красно-белых кого-то из бывших спартаковцев. Тех, кто сейчас не при деле, например. Почему бы нет?

- Поражение "Динамо" от "Оренбурга" отправило главного тренера динамовцев Дмитрия Хохлова в отставку.

- Что касается игры с "Оренбургом", то, к сожалению, удаление в составе динамовцев в первом тайме сломало игру гостей - поэтому такой результат. Нельзя удаляться. Тем более Юсупов играет в такой ответственной позиции. В такой ситуации игрок просто подводит команду. Что касается турнирного положения, то думаю, здесь уже надо плясать от печки: нет красивой игры, нужно набирать очки и вылезать со дна турнирной таблицы. Если говорить об отставке, то Дмитрий ответственен за результат, и, естественно, он не выдержал в такой ситуации. А как тут выдержишь, если твои мысли и идеи не реализовываются на поле? Поэтому, значит, что он не смог донести до ребят, то, что хотел. Логично, что он ушел.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Пименов Спартак Тедеско Ростов ЦСКА Краснодара Зенит Локомотив
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