Слуцкий — Тошичу: за 20 евро каждый из вас может стать круче сэра Алекса Фергюсона Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий отреагировал на высказывание полузащитника "Партизана" Зорана Тошича о том, что российский специалист для него круче, чем легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. View this post on Instagram За 20 евро каждый из вас может стать круче Сера Алекса,да @tosiczoran7 ?! ??? A post shared by Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky) on Oct 7, 2019 at 3:50am PDT "За 20 евро каждый из вас может стать круче сэра Алекса. Да, Зоран?" — написал Слуцкий в инстаграме под выложенным отрывком из интервью."Услуга за услугу. Я не забыл, как вы мне простили штраф в 20 тысяч евро", — ответил ему Тошич. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 15:04 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Слуцкий ЦСКА Тошич Фергюсон Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 60 1 2 3 4 5