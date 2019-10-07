Слуцкий — Тошичу: за 20 евро каждый из вас может стать круче сэра Алекса Фергюсона

"За 20 евро каждый из вас может стать круче сэра Алекса. Да, Зоран?" — написал Слуцкий в инстаграме под выложенным отрывком из интервью."Услуга за услугу. Я не забыл, как вы мне простили штраф в 20 тысяч евро", — ответил ему Тошич.