"Мне комфортно в России. Помогло, что выучил русский язык, после этого адаптироваться стало проще. Уже пошел шестой год, как я выступаю в России, провел тут треть карьеры. Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго.
К чему так и не смог приспособиться? К холоду. В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!
Кстати, в России я открыл для себя гречневую кашу. Теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах", — рассказал Фернандеш официальному сайту "Краснодара".
Фернандеш: так и не приспособился к холоду в России, зато открыл для себя гречневую кашу
Португальский футболист Мануэл Фернандеш поделился своими впечатлениями о России. 33-летний полузащитник переехал в Краснодар в начале сентября, а до этого с 2014 года играл за московский "Локомотив".
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
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