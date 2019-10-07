Баринов рассказал о желании поиграть в "Ливерпуле" из-за Клоппа

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что мечтает выступать в АПЛ за "Ливерпуль".

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"