"Говорят, что "Ливерпулю" в скором времени понадобится опорник с пасом и ударом? Дай бог. Конечно, мне бы хотелось перейти в "Ливерпуль", тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.
Именно "Ливерпуля" или, может, "Манчестер Сити"? "Сити" больше "тики-така", а "Ливерпуль" с прессингом, боевитая команда", — сказал Баринов в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. 22 мая 2019 года в финальной игре Кубка России против Урала (1:0), Дмитрий ставший автором единственного гола, был признан лучшим игроком матча.
9 июля 2019 года Баринов продлил контракт на четыре года. 18 сентября 2019 года забил свой дебютный гол за Локомотив в еврокубках, отличившись в ворота немецкого "Байера" (2:1), в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.
8 июня 2019 Баринов дебютировал за сборную России, выйдя на 73-й минуте на замену вместо Романа Зобнина в матче отбора к чемпионату Европы 2020 со сборной Сан-Марино (9:0).
Баринов рассказал о желании поиграть в "Ливерпуле" из-за Клоппа
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что мечтает выступать в АПЛ за "Ливерпуль".
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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