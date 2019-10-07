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Баринов рассказал о желании поиграть в "Ливерпуле" из-за Клоппа

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что мечтает выступать в АПЛ за "Ливерпуль".
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Говорят, что "Ливерпулю" в скором времени понадобится опорник с пасом и ударом? Дай бог. Конечно, мне бы хотелось перейти в "Ливерпуль", тем более Клопп – один из любимых моих тренеров. Поехать в Англию – это мечта, мне нравится стиль команд. Мощный футбол.

Именно "Ливерпуля" или, может, "Манчестер Сити"? "Сити" больше "тики-така", а "Ливерпуль" с прессингом, боевитая команда", — сказал Баринов в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. 22 мая 2019 года в финальной игре Кубка России против Урала (1:0), Дмитрий ставший автором единственного гола, был признан лучшим игроком матча.

9 июля 2019 года Баринов продлил контракт на четыре года. 18 сентября 2019 года забил свой дебютный гол за Локомотив в еврокубках, отличившись в ворота немецкого "Байера" (2:1), в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.

8 июня 2019 Баринов дебютировал за сборную России, выйдя на 73-й минуте на замену вместо Романа Зобнина в матче отбора к чемпионату Европы 2020 со сборной Сан-Марино (9:0).


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Теги: Баринов Локомотив Ливерпуль Клопп АПЛ
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал 8 15
4 Лестер  8 14
5 Челси 8 14
6 Кристал Пэлас 8 14
...
20 Уотфорд 8 3
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 12 26
2 Ростов 12 26
3 Краснодар 12 26
4 Зенит 12 26
5 ЦСКА 12 25
6 Уфа 12 15
...
16 Тамбов 12 8
Сезон | Таблица | Календарь

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