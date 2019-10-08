Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, есть ли в Исландии люди, которые верят в троллей и эльфов.
"Вау! Ну разве что много лет назад кто-то и верил в такие вещи, но сейчас — не думаю. А вообще если вы будете ехать на машине по Исландии, можете заметить в некоторых местах камни, упавшие с гор. На них даже нарисованы дома, двери, окна. И есть люди, которые полагают, что в них живут эльфы. Но таких, повторюсь, очень мало. Лет 100-200 назад, может, было по-другому.
Я поражаюсь: неужели люди всерьез верят в такие вещи? Хотя ладно. Пусть те же туристы верят и приезжают к нам", — цитирует Магнуссона "Российская газета".
Магнуссон: поражаюсь, неужели люди верят в эльфов? Хотя ладно, пусть верят и приезжают в Исландию
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