"Локомотив" лишился Смолова на месяц из-за травмы

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов из-за травмы будет вынужден пропустить около месяца, рассказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.Напомним, что Смолов получил повреждение в первом тайме матча 12-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:1) 6 октября.Как сообщил гендиректор московского клуба, у 29-летнего форварда травма задней поверхности бедра.В сезоне-2019/20 Смолов забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах РПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов Федор провел 2 игры.