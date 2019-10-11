Чочиев — о фото с Кокориным: максимально долгожданная встреча Полузащитник "Балтики" Алан Чочиев поделился радостью от встречи с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. View this post on Instagram Максимально долгожданная встреча ?? @kokorin9 A post shared by Молись и Иди Вперед... (@chochiev.17) on Oct 11, 2019 at 10:42am PDT В своем инстаграме футболист калининградцев опубликовал совместную фотографию с игроком петербургской команды и подписал ее: "Максимально долгожданная встреча".Напомним, 17 сентября Кокорин был освобожден по УДО из колонии. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 08:11 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Чочиев Кокорин Балтика Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5