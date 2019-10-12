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Новиков: доволен настроем "Динамо", вижу, что у ребят глаза горят

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, с каким настроением команда готовится к матчу 13-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Ситуация непростая. Соперники, которые будут у нас в ближайших играх, — это сложные, топовые команды, много команд из верхней пятерки. Но, на мой взгляд, с этими соперниками в каком-то смысле, может быть, и легче будет играть, чем с командами из нижней части турнирной таблицы. В любом случае, сейчас главное — результат.

Напряжение немножко чувствуется, но стараемся разрядить ситуацию и повысить настроение ребят. Я думаю, что будет все нормально. Настроены они очень хорошо и ждут этой игры с "Краснодаром". Хотят прервать те неудачи, которые преследуют в последних матчах. Поэтому я доволен их настроем, вижу, что у них глаза горят. Позитивный такой настрой, который радует", — цитирует Новикова ютуб-канал "Динамо".

После 12 туров москвичи имеют 10 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.


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Теги: Новиков Динамо
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