"Динамо" объявило о возвращении Александра Удальцова на должность начальника команды.
Специалист уже работал в московском клубе в период с осени 2016-го по лето 2019-го. Он приступит к своим обязанностям с 15 октября.
Ранее должность начальника команды занимал Михаил Суршков. "Динамо" поблагодарило его за сотрудничество и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
После 12 туров "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и имеет 10 очков в активе.
Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"
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