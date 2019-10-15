Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов извинился перед РФС и болельщиками"Спартака", которые были заперты в клетке во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России в Набережных Челнах.
"Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта. В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч КАМАЗ" сможет сыграть на своем стадионе", - цитирует Миннеханова "СЭ".
КАМАЗ извинился перед болельщиками "Спартака" и устранил нарушения
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