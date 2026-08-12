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Алаев высказался о недовольстве болельщиков после перехода Даку в "Спартак"

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал негативную реакцию части болельщиков "Спартака" на трансфер Мирлинда Даку.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Алаев отметил, что знаком с высказываниями болельщиков, которые критиковали переход албанского нападающего из "Рубина". При этом глава лиги обратил внимание на прием, который новичку устроили во время матча с "Краснодаром".

"Не хочется уходить в политику. Я на все это смотрю немного по-другому. В отношении него были санкции, но это все в прошлом. Сейчас он топовый футболист в нашей лиге, перешел в новый клуб, новый этап карьеры", — заявил Алаев.

Президент РПЛ добавил, что положительно оценивает трансфер Даку и теперь намерен следить за его выступлениями в составе красно-белых.

Албанец дебютировал за "Спартак" 9 августа во встрече третьего тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2), появившись на поле на 68-й минуте.

В 2024 году УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча после встречи сборных Албании и Хорватии (2:2) на чемпионате Европы. Поводом стал инцидент после игры, когда футболист присоединился к оскорбительным скандированиям с трибуны.

Источник: "Матч ТВ"

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