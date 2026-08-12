Алаев высказался о недовольстве болельщиков после перехода Даку в "Спартак"

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Не хочется уходить в политику. Я на все это смотрю немного по-другому. В отношении него были санкции, но это все в прошлом. Сейчас он топовый футболист в нашей лиге, перешел в новый клуб, новый этап карьеры", — заявил Алаев.