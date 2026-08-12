Алаев высказался о недовольстве болельщиков после перехода Даку в "Спартак"

"Не хочется уходить в политику. Я на все это смотрю немного по-другому. В отношении него были санкции, но это все в прошлом. Сейчас он топовый футболист в нашей лиге, перешел в новый клуб, новый этап карьеры", — заявил Алаев.
Президент РПЛ добавил, что положительно оценивает трансфер Даку и теперь намерен следить за его выступлениями в составе красно-белых.
Албанец дебютировал за "Спартак" 9 августа во встрече третьего тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2), появившись на поле на 68-й минуте.
В 2024 году УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча после встречи сборных Албании и Хорватии (2:2) на чемпионате Европы. Поводом стал инцидент после игры, когда футболист присоединился к оскорбительным скандированиям с трибуны.
Источник: "Матч ТВ"