Смородская: Карпукас точно не хуже Барриоса

"Никакое это не предательство. Он не обязан клуб защищать, а, наоборот, они должны защищать его интересы. Все трансферы для самих футболистов — это обычное дело. Думаю, клуб просто хотел получить денег и не удерживать его", — заявила Смородская.
Бывший руководитель железнодорожников также предположила, что в "Локомотиве" рассматривают возможный уход Карпукаса прежде всего как выгодную сделку и не считают его незаменимым игроком.
Отдельно Смородская оценила перспективы 24-летнего россиянина в составе "Зенита". Она допустила, что Карпукас сможет составить конкуренцию Вильмару Барриосу за место на поле.
"Думаю, сможет заиграть. Он уж точно не хуже Вильмара Барриоса", — подчеркнула Смородская.
Карпукас является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду московского клуба с 2022 года.
Источник: "Спорт день за днем"