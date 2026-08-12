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Смородская: Карпукас точно не хуже Барриоса

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что Артем Карпукас по уровню как минимум не уступает Вильмару Барриосу.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника "Локомотива" Артема Карпукаса в "Зенит".

"Никакое это не предательство. Он не обязан клуб защищать, а, наоборот, они должны защищать его интересы. Все трансферы для самих футболистов — это обычное дело. Думаю, клуб просто хотел получить денег и не удерживать его", — заявила Смородская.

Бывший руководитель железнодорожников также предположила, что в "Локомотиве" рассматривают возможный уход Карпукаса прежде всего как выгодную сделку и не считают его незаменимым игроком.

Отдельно Смородская оценила перспективы 24-летнего россиянина в составе "Зенита". Она допустила, что Карпукас сможет составить конкуренцию Вильмару Барриосу за место на поле.

"Думаю, сможет заиграть. Он уж точно не хуже Вильмара Барриоса", — подчеркнула Смородская.

Карпукас является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду московского клуба с 2022 года.

Источник: "Спорт день за днем"

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