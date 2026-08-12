Смородская: Карпукас точно не хуже Барриоса

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Никакое это не предательство. Он не обязан клуб защищать, а, наоборот, они должны защищать его интересы. Все трансферы для самих футболистов — это обычное дело. Думаю, клуб просто хотел получить денег и не удерживать его", — заявила Смородская.

"Думаю, сможет заиграть. Он уж точно не хуже Вильмара Барриоса", — подчеркнула Смородская.