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В ЦСКА раскрыли, почему доверили команду Игдисамову вопреки спорным результатам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил решение утвердить Дмитрия Игдисамова главным тренером.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Бабаева, руководство армейцев оценивало не только счет на табло, но и качество футбола команды. Функционер отметил, что даже неудачная кубковая встреча при Игдисамове стала одной из лучших для ЦСКА минувшей весной с точки зрения игры.

"Не всегда надо отталкиваться от счета на табло для принятия стратегических решений. Дмитрий Игоревич — наш воспитанник, специалист, который зарекомендовал себя как высокий профессионал. Мы посчитали, что он заслуживает этого шанса и этого доверия", — заявил Бабаев.

Гендир ЦСКА также напомнил о работе Игдисамова с молодыми футболистами. По его словам, тренер воспитал целую группу талантливых игроков, некоторые из которых впоследствии добрались до национальной сборной.

Игдисамов возглавил команду в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини в мае, а уже в июне был утвержден главным тренером. После трех туров РПЛ армейцы набрали пять очков и занимают шестое место.

Следующий матч ЦСКА проведет 15 августа дома против "Факела".

Источник: "Матч ТВ"

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