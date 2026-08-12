В ЦСКА раскрыли, почему доверили команду Игдисамову вопреки спорным результатам

"Не всегда надо отталкиваться от счета на табло для принятия стратегических решений. Дмитрий Игоревич — наш воспитанник, специалист, который зарекомендовал себя как высокий профессионал. Мы посчитали, что он заслуживает этого шанса и этого доверия", — заявил Бабаев.
Гендир ЦСКА также напомнил о работе Игдисамова с молодыми футболистами. По его словам, тренер воспитал целую группу талантливых игроков, некоторые из которых впоследствии добрались до национальной сборной.
Игдисамов возглавил команду в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини в мае, а уже в июне был утвержден главным тренером. После трех туров РПЛ армейцы набрали пять очков и занимают шестое место.
Следующий матч ЦСКА проведет 15 августа дома против "Факела".
Источник: "Матч ТВ"