В ЦСКА раскрыли, почему доверили команду Игдисамову вопреки спорным результатам

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"Не всегда надо отталкиваться от счета на табло для принятия стратегических решений. Дмитрий Игоревич — наш воспитанник, специалист, который зарекомендовал себя как высокий профессионал. Мы посчитали, что он заслуживает этого шанса и этого доверия", — заявил Бабаев.