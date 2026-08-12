Мостовой: "Краснодару" лучше без Сперцяна — они стали играть иначе

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«На данный момент и правда можно сказать, что "Краснодару" стало лучше без Эдуарда. Играть они стали немного иначе. Но все-таки не стоит умалять его заслуг — с ним они стали чемпионами. Только время покажет, как они будут дальше идти по сезону. Но сейчас на первый план вышел Кривцов, чему лично я очень рад. Я давно говорил, что Кривцов не хуже Сперцяна. Он вполне может его заменить. Очень качественный российский футболист», — сказал Мостовой.