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Мостовой: "Краснодару" лучше без Сперцяна — они стали играть иначе

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info выразил мнение, что «Краснодару» стало лучше после ухода Эдуарда Сперцяна.
Фото: Сергей Савостьянов/?ТАСС
Мостовой обратил внимание, что после трансфера Сперцяна игра действующего чемпиона России изменилась. При этом экс-футболист подчеркнул, что не стоит забывать о вкладе полузащитника в прошлые успехи команды.

«На данный момент и правда можно сказать, что "Краснодару" стало лучше без Эдуарда. Играть они стали немного иначе. Но все-таки не стоит умалять его заслуг — с ним они стали чемпионами. Только время покажет, как они будут дальше идти по сезону. Но сейчас на первый план вышел Кривцов, чему лично я очень рад. Я давно говорил, что Кривцов не хуже Сперцяна. Он вполне может его заменить. Очень качественный российский футболист», — сказал Мостовой.


Сперцян этим летом покинул "Краснодар" и продолжит карьеру в "Аль-Ахли".

Кривцов результативно начал новый сезон РПЛ, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.

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