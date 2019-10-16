"При переходе в "Ростов" на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: "Ростов" заплатил за него в разы меньше.
Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока — это столько, сколько за него предлагают.
"Штутгарт" предлагал в районе 10 млн евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за "Ростовом". Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами.
Но вижу, что "Ростову" будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна. Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей.
Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с "Ростовом", когда подписывали Шомуродова", — цитирует Муминова Sports.ru.
Агент: "Штутгарт" и ЦСКА предлагали за Шомуродова в районе 10 млн евро
Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова, рассказал, что интерес к его клиенту проявляли "Штутгарт" и ЦСКА. Обе команды были готовы заплатить в районе 10 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»