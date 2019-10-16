Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате

Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич ответил на вопросы болельщиков, рассказав о своем футбольном кумире и любимом чемпионате.



"В детстве было два кумира. Один — это Матея Кежман, который играл за мой любимый "Партизан" и много забивал. А второй — это Фернандо Торрес.



Что касается любимого чемпионата, каждый год что-то меняется. Сейчас наверно Испания и Англия самые главные. Но мне больше нравится Испания, там поинтереснее футбол", — сказал Джорджевич в сториз клубного инстаграма.

