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Соболев: за сборную даже не рассчитывал сыграть

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев поделился эмоциями от первого в карьере вызова в сборную России.

"Общался со многими, потихоньку со всеми знакомился. Отдельно ни с кем не тренировался. Да, после тренировки оставались, били по воротам, но там много кто был. Играл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA.

Был ли личный разговор с Черчесовым? Когда только приехал — поговорил с ним. Он спросил, готов ли я, как настрой? Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.

Более опытным себя после возвращения из сборной не чувствую, все как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.

Что такое нужно съесть, чтоб тебя вызвали в сборную (ранее Соболев признался, что ел, когда ему поступил вызов в сборную Не нужно вообще есть — нужно работать (смеется). И чтоб туда попасть и чтоб закрепиться — нужно работать", — цитирует Соболева РПЛ.


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Теги: Соболев Крылья Советов Сборная России
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