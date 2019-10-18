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Член комитета по этике РФС Созин - о решении УЕФА разводить команды России и Косово: полная дурь

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово в турнирах под эгидой организации.

"Я не знаю, почему это происходит. Еще примерно понимаю, почему разводят команды из России и Украины, но это решение для меня непонятно.

Мне не нравится, когда политика вмешивается в спорт. Если вы считаете, что отсутствие отношений между странами — достойная причина разводить их при жеребьевке, то я это не поддерживаю. Необходимо не отказываться играть с коллективами из Косово, а решить данные дипломатические вопросы. При чем здесь спортсмены? Однако я не могу сказать, в этом ли состоит причина. Если это действительно так, то это полная дурь", — цитирует Созина "RT на русском".


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Теги: Созин
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