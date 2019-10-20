Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).
"Тяжелая игра с одним из лидеров нашего чемпионата, поэтому, естественно, было сложно. Первый тайм нам немного не удался в плане атакующих действий, в обороне мы действовали надежно, не дали особо ничего создать "Краснодару", кроме одного опасного удара. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков более агрессивно атаковать.
Я считаю, что во втором тайме мы переиграли соперника. Мы были ближе к победе, поэтому здесь двоякое чувство. С одной стороны прервали полосу неудач, с другой стороны хотелось больше.
Контроль мяча был хороший у "Краснодара". Нужен был момент, когда надо было пойти в прессинг. Рано или поздно мы бы начали прессинговать.
Поменяли скамейки? Надо было что-то поменять, и мы поменяли. Скажем так, на удачу, плюс судья был боковой рядышком, можно было что-то сказать", - цитирует Новикова Sport24.
Новиков: "Динамо" было ближе к победе
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