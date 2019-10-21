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Кротов: у "Уфы" нет секрета игры против больших команд

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов, забивший гол в ворота ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1), поделился впечатлениями от игры.

"Эмоции от игры с ЦСКА в целом хорошие. Первый тайм оказался немного неудачным для нас, но после перерыва инициатива была уже на нашей стороне. Неплохо играли и забили ответный гол. Да, ЦСКА стал очередным топ-клубом, против которого мы достаточно успешно сыграли в этом сезоне. Как такового секрета игры против больших команд у нас нет. Просто так получается. Мы стараемся каждый матч играть на максимуме. Понятно, что лидеры – это всегда и для всех особый раздражитель, но тренеры готовят нас к каждой игре. Мы разбираем соперников, и все понимают, что от нас хочет тренерский штаб.

Чувствую ли на себе дополнительную ответственность, поскольку давно в команде? Есть такое. Играю в "Уфе" не первый сезон, понимаю, что должен помогать в каждом матче. Что касается личных целей на сезон, я нахожусь в хорошей форме, уверенно чувствую себя и физически, и ментально. Как нападающему, конечно, хотелось бы забивать больше голов, чтобы "Уфа" как можно выше поднялась в турнирной таблице. Естественно, хочется и обратить на себя внимание топ-клубов. Надо работать – и тогда всё возможно", — сказал Кротов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Кротов УФА ЦСКА
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