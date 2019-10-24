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Сафин: благодарен Федуну за то, что спонсирует "Спартак", но не все он решает

Бывший российский теннисист Марат Сафин высказался о владельце "Спартака" Леониде Федуне, отметив, что функционер не все решает в клубе.

"Я его не знаю. За то, что он спонсирует "Спартак", я ему благодарен. За то, что он построил стадион — благодарен. Ну — и все.

Я думаю, не все он решает, так как у него есть и другой бизнес, а в "Спартаке" есть менеджмент, который занимается непосредственно клубом. Думаю, неправильно вешать все на Федуна, так как он не может заниматься всем и во всем разбираться", — цитирует Сафина "Спорт-Экспресс".


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Теги: Сафин Федун Спартак
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