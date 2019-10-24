Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов, признанный виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), рассказал, что пока не получил решение суда. Также Малосолов заявил, что в России нет расизма и привет в пример слова полузащитника ЦСКА Лукаса Сантоса.
"Мы ходим по тонкой грани. Сама по себе эта история вызывает у кого-то гнев, у кого-то улыбку, у кого-то недоумение. В футболе такие выражения — это норма. Почти все матчи, тем более дерби, всегда сопровождаются жесткими высказываниями болельщиков, и игроков, и тренеров. Матерящихся на поле футболистов не привлекают к административной ответственности, как и дерущихся на льду хоккеистов. Но нашелся Томас Цорн, который решил подать на это в суд. Я расцениваю это как определенную месть и желание выручить из этого медийный выхлоп, ориентированный на западную прессу, где дела о псевдорасизме — основа существования. Но в России нет расизма. Об этом в интервью Sport24 сказал даже бразилец из ЦСКА Лукас Сантос. Это частная история о неприязни, в которую было вынуждено вмешаться государство", - цитирует Малосолова Sport24.ru.
Дело в отношении Малосолова было заведено после того, как "Спартак" подал на него заявление в прокуратуру. В июне Малосолов прокомментировал стычку тогда еще нападающего красно-белых Луиса Адриано и защитника армейцев Кирилла Набабкина в матче товарищеского турнира в Австрии. "Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время2, — написал Малосолов в твиттере.
Малосолов: даже Лукас Сантос из ЦСКА сказал, что в России нет расизма
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