«Как можно одним словом охарактеризовать Сергея Галицкого? Он уже легенда! Что тут еще сказать? Впервые в истории края, Кубани, команда добивается такого результата. А значит человек, который его достиг, стал легендой», - цитирует Кондратьева «СЭ».
Напомним, что «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России в минувшем сезоне. Подопечные Мурада Мусаева набрали 67 очков, опередив «Зенит», занявший второе место, на одно очко. Третью позицию занял ЦСКА, который также завоевал Кубок России.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок, в котором примут участие «быки» и армейцы, состоится в Казани 12-го июля.
Губернатор Краснодарского края: Галицкий уже легенда
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"