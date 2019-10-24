» » Панченко: 15-е место "Динамо" не лезет ни в какие ворота. Это наша боль

Панченко: 15-е место "Динамо" не лезет ни в какие ворота. Это наша боль

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко дал интервью, в котором ответил на вопрос о том, что случилось с командой, занимающей в чемпионате России предпоследнее место, несмотря на очень серьезные амбиции.

"Что случилось? Если бы знали, давно исправили. Думаю, тут совокупность факторов. Все-таки в команду добавилось сразу 12 новичков, многие уже по ходу сезона. Нужно время, чтобы мы сыгрались. Но даже при этом условии 15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль", — цитирует нападающего "СЭ".

"Мы очень мало забиваем, и я в том числе, — добавил Панченко. — 9 голов команды в 13 турах — никуда не годится. Это злит, но исправить ситуацию можем только своей работой".

В воскресенье, 27 октября, "Динамо" ожидает гостевой матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Панченко Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сенников: энергетика Губерниева просто зашкаливает. Час ночи? Мы должны жечь!
"Лос-Анджелес" обыграл "Гэлакси" в плей-офф MLS, Ибрагимович забил гол
"Я не противопоставлял узбеков русским". Орлов объяснил свои слова про Шомуродова 1
Тарасов: в нынешнем составе "Спартак" бороться за чемпионство не способен
Панченко: 15-е место "Динамо" не лезет ни в какие ворота. Это наша боль 2
Эмери: "Арсенал" не показал в матче с "Виторией" ту игру, которую хотел
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
"Монако" подписал 17-летнего вратаря сборной Бразилии
"Краснодар" показал победную раздевалку после матча с "Трабзонспором"
Щенсны: "Ювентусу" пришлось заставить игроков "Локомотива" бегать, в Москве будет сложно
Масалитин: ЦСКА олицетворяет состояние российского футбола, мы шаг за шагом идем назад 4
Пономарев: у ЦСКА нет шансов в ЛЕ. Это деградация российского футбола 2
Вратарь "Ференцвароша": мы очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке
Родуэлл прилетел в Рим и завтра станет игроком "Ромы"
Сенников: Семин до игры нас водил в лес 4
Магнуссон: мы в хорошем настроении, стараемся не унывать
"Интер" планирует купить Ракитича у "Барселоны" за 38 млн евро
Игроки "Барселоны" предъявили претензии друг другу после матча со "Славией" 1
Матвеев: мы играли на победу, чего и добились 1
Чалов: это один из самых невезучих матчей для ЦСКА 1
Влашич: ЦСКА доминировал, но не смог довести дело до конца 2
«Краснодаром» единым. Хоть кто-то одумался и перестал позорить Россию 6
С. Ребров высказался об интересе "Кристал Пэлас" к Чалову 6
"Селтик" сыграл вничью с "Лацио" 3
"Севилья" разгромила "Дюделанж"
"Краснодар" одержал победу над "Трабзонспором" 26
Медведев: "РБ Лейпциг" можно и нужно обыгрывать 9
"Ювентус" планирует приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году
Вадим Карпов: мы хорошо сыграли в центре 1
В дортмундской "Боруссии" опровергли слухи об интересе к Моуринью
Все новости