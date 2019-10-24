Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко дал интервью, в котором ответил на вопрос о том, что случилось с командой, занимающей в чемпионате России предпоследнее место, несмотря на очень серьезные амбиции.
"Что случилось? Если бы знали, давно исправили. Думаю, тут совокупность факторов. Все-таки в команду добавилось сразу 12 новичков, многие уже по ходу сезона. Нужно время, чтобы мы сыгрались. Но даже при этом условии 15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль", — цитирует нападающего "СЭ".
"Мы очень мало забиваем, и я в том числе, — добавил Панченко. — 9 голов команды в 13 турах — никуда не годится. Это злит, но исправить ситуацию можем только своей работой".
В воскресенье, 27 октября, "Динамо" ожидает гостевой матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.
Панченко: 15-е место "Динамо" не лезет ни в какие ворота. Это наша боль
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