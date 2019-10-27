Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон призвал не обращать внимания на проблемы "Динамо", с которым армейцы сегодня сыграют.
"Я в курсе, что у "Динамо" сейчас трудности. Команда сделала ряд крупных приобретений и все равно пока находится в нижней части таблицы, у нее сменился тренер.
Но футбол — это 90 минут игры, все сопутствующие обстоятельства отходят на второй план", — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Сигурдссон: футбол - это 90 минут игры, остальное отходит на второй план
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