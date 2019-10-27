Савин: Соболев играет лучше меня, 100 процентов (видео)

Бывший форвард "Крыльев Советов", а ныне видеоблогер Евгений Савин прокомментировал поражение самарского клуба от "Зенита" (0:2), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

Фото: Rusfootball.info

- Мне кажется, что "Зенит" заслуженно победил, как бы это банально не звучало. Посмотрите на их состав, на скамейку. "Зенит" сильнее. Но и не только "Крыльев", но и других клубов РПЛ. У "Крыльев" был момент, попади в конце в дальнюю девятку и счет был бы 1:1, но, тем не менее, "Крылья" играли достойно, но "Зенит" заслужил эту победу.



- Какое место будет хорошим для "Крыльев" по итогам сезона?



- Я заинтересованный человек и не могу объективно оценивать "Крылья Советов", потому что я люблю этот клуб и болею за него. Мне кажется, если команда закончит в десятке, это будет круто! Тем более много перемен было в этом году. Команда живет по средствам и конкурировать со "Спартаком", "Краснодаром" и "Локомотивом" не может. Меня еще сегодня порадовало, что в дождь было 32 тысячи болельщиков. Это здорово.



- Нет в душе сожаления, что сам сегодня не вышел?



- Я когда вышел на поле, первое, о чем я подумал, это "Какой кайф, арена, круто!". Так всегда. Когда играешь в футбол, не ценишь, проходит время, все меняет, и ты думаешь, почему же этого не было в мое время.







- Соболева вызвали в сборную, как и вас в свое время. Он также здорово играет в "Крыльях", как и вы. Как ему не повторить ваш путь и стать более классным игроком?



- Он играет лучше меня. Это 100%. Я не забивал 10 голов за 14 туров. Ему нужно не попасть в ту ситуацию, в которую попали "Крылья" в 2010-м. Я сегодня вспоминал, когда 8 человек ездило на сбор, на тренировку выходило 3 футболиста, по 7 месяцев не платили зарплату. Надеюсь, у Соболева и его команды не будет такого провала. Он любит футбол и будет двигаться вперед. Нужно цепляться за шанс, пока он забивает и его вызывают в сборную.



- У вас есть объяснение, почему "Зенит" уверенно играет в РПЛ с "Крыльями" и "Ростовом", а с "Лейпцигом" в Лиге Чемпионов играет слабо. Это у нас чемпионат слабый?



- Хороший вопрос. Не знаю. Не могу ответить. Мне кажется, что "Зенит" сейчас настолько уверенно себя чувствует на внутренней арене, что им тяжеловато переключаться. Это психологический момент. Когда в России ты играешь против "Крыльев" - чувствуется огромный запас, задел мастерства. И во втором тайме были моменты, "Зенит" мог и три мяча забить при определенном стечении обстоятельств. На европейской арене чуть по-другому. Думаю, это именно психология.