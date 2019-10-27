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"Спартак": как настроение, пацаны? Трешку пристроили

Сегодня, 27-го октября "Спартак" в рамках 14-го тура чемпионата России в гостях с крупным счетом обыграл "Локомотив" - 3:0.
В преддверии матча "Локомотив" выпустил в продажу кепки и толстовки с надписью "Пацаны" (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства "Локомотива"). Красно-белые после разгрома употребили это слово применительно к результату.

"Как настроение, пацаны? Трешку пристроили", – говорится в пресс-службе "Спартака" в инстаграме.


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Теги: Спартак Локомотив
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