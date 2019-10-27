"Спартак": как настроение, пацаны? Трешку пристроили

Сегодня, 27-го октября "Спартак" в рамках 14-го тура чемпионата России в гостях с крупным счетом обыграл "Локомотив" - 3:0.



В преддверии матча "Локомотив" выпустил в продажу кепки и толстовки с надписью "Пацаны" (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства "Локомотива"). Красно-белые после разгрома употребили это слово применительно к результату.



"Как настроение, пацаны? Трешку пристроили", – говорится в пресс-службе "Спартака" в инстаграме.