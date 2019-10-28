Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение пенальти в игре ЦСКА — "Динамо" (0:1) и эпизод со столкновением Владимира Рыкова и Ильзата Ахметова.
"Пенальти на Чалове? Это 100-процентный 11-метровый удар, правильное решение. Главная задача арбитра — хорошо провести ВАР. Если вы считаете, что ВАР расхолаживает арбитра, то вы не правы. Он только помогает.
Момент с Рыковым и Ахметовым? Классическая ситуация, когда игра в отборе. Мы ни разу не назначали за такие эпизоды пенальти. Абсолютно правильное решение", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: пенальти на Чалове - это стопроцентный одиннадцатиметровый удар
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