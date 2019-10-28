Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и руководитель Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин указом президента РФ Владимира Путина награжден Орденом почета.
58-летний функционер отмечен наградой за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.
Прядкин работает в Премьер-лиге с самого ее основания в 2001 году. В 2007-м он стал президентом лиги.
Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина
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