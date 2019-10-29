Глава юридической компании Екатерина Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру), сообщила, что футболист "Сочи" Иван Новосельцев так и не прошел тест ДНК на установление отцовства.
Ранее стало известно, что суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов на содержание жены и сына в размере 20?тысяч рублей при доходе Ивана в 7 млн рублей в месяц. Отмечалось, что Новосельцев потребовал провести ДНК-тест на истинность его отцовства.
"Когда шел процесс по алиментам на мать, сторона Ивана Новосельцева старалась снизить сумму под предлогом, что он вообще сомневается, что это его ребенок. Ему предложили сдать ДНК-тест, и Екатерина этому никак не препятствовала. Оказалось, что это только треп и попытки оправдаться. Тест он так и не сдал, хотя мы не против были сделать это как в судебном, так и в мирном порядке.
Нами обжаловано решение судьи о взыскании в качестве алиментов на мать всего 20 тысяч рублей и написана жалоба на эту судью.
Алименты на ребенка пока не поступают. Если Иван и дальше будет уклоняться от выплат, то приставы после накопления определенного долга смогут наложить на него определенные санкции, вплоть до запрета на управление транспортным средством.
Почему клуб не удерживает алименты? Решение только было вынесено, может, есть бюрократические проволочки", — сказала Гордон в беседе с Sport24.
Адвокат: сомнения Новосельцева в отцовстве — треп и попытки оправдаться
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