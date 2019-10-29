Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, выступавший на клубном уровне за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно", назвал самого лучшего российского футболиста, с которым ему доводилось играть, а также самого сильного тренера.
"Андрей Сергеевич Аршавин, однозначно. Тренер? Тоже просто. Карпин", — цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Владимир Быстров работал с Валерием Карпиным в "Спартаке", а с Андреем Аршавиным выступал в сборной и питерском "Зените".
Быстров назвал лучшего российского футболиста, с которым ему приходилось играть
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