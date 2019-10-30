Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что лучшим вратарем для сборной России на данный момент является голкипер "Сочи" Сослан Джанаев.
"Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гилерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гилерме проиграл матч "Локомотива" с "Ювентусом"? Пробивали — он отпустил мяч перед собой. Это был второй гол. И это ошибка Гилерме. Да еще какая! И в игре со "Спартаком" он ошибся. И еще была игра, когда он левой рукой отбил мяч перед игроком в штрафной. У него нет школы.
Естественно, я переживаю за сборную. Тот же Лунев не играет. Почему? Сам виноват, столько ошибок наделал. Сейчас он немного приболел. Мне Семак сказал, что ему надо немножко выздороветь. Может быть, они его щадят.
Лучший вратарь сейчас — это вратарь "Сочи". Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Орлов: сейчас лучшим вратарем для сборной России является Джанаев
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