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"Химки" уже дважды забили "Оренбургу", Карпин в гостях у "Спартака". Онлайн 1/8 финала Кубка

Главная игра стадии определит и топовую вывеску четвертьфинала, а в других матча сыграют яркий середняк премьер-лиги и три преуспевающие команды ФНЛ.
Фото: globallookpress.com/Nataliya Kondratenko
Кубок России

1/8 финала

"Оренбург" - "Химки" - 0:2

Голы: Полярус, 1, 21

Текстовая трансляция

"Оренбург": Климович - Сиваков, Терехов, Шахов, Радакович, Зотов - Аюпов, Черных, Алвеш, Рогич - Деспотович.

"Химки": Хомич - Барков, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин - Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус - Дядюн.

Предупреждения: Почивалин, 15, Дядюн, 28

16.35. Любимый обоими тренерами разговор о судейском заговоре сегодня, видимо, заведёт Федотов: Алвеш падает после контакта с Гапоном и кричит то ли от боли, то ли от хитрости. Арбитр Шадыханов решил промолчать.

16.24. Быстро пропущенный гол вынудил "Оренбург" пойти вперёд, чем гости с большим удовольствием воспользовались! Дядюн поборолся за вынос, Трошечкин подхватил мяч и выдал бильярдную передачу на Поляруса, оформившего дубль! Образцовая контратака гостей

16.15. Хозяева взялись за своё грозное оружие - навесы, в том числе со стандартов. Опаснейший удар Деспотовича пришлось отразить Хомичу!

16.05. И тут же на 5-й минуте Дядюн после подачи углового лупит головой в перекладину! Глядя на первые 5 минут, можно подумать, что Андрей Талалаев прав, и "Химки" не лидируют в ФНЛ только из-за всероссийского заговора против его потрясающей команды!

16.02. Видимо, неплохо! Спустя полминуты после начала встречи Полярус открыл счёт! Грубейшая ошибка вратаря Климовича, который отбил несложный мяч себе в ворота! "Оренбург" - "Химки" - 0:1!



15.52. Кстати, будет крайне любопытно посмотреть, как тренер, обычно посреди недели рассказывающий об игре "Ювентусов" и прочих "Атлетико", подготовил "Химки" к игре с "Оренбургом".

15.39. Андрей Талалаев тоже это понимает, потому в составе "Химок" всего три игрока, которых не назовёшь по сезону основными: Хомич, Почивалин и Барков. Остальные - в топе по количеству игрового времени в ФНЛ.


15.34. Кстати о сетке: победитель пары "Оренбург" - "Химки" в четвертьфинале гарантированно встретится с командой ФНЛ. Шанс дойти до финала реален у всех участников левой части.

"Химки" уже дважды забили "Оренбургу", Карпин в гостях у "Спартака". Онлайн 1/8 финала Кубка

15.21. Что до набора футболистов, то он выглядит абсолютно основным: непривычно разве что наличие в старте Черных. "Оренбург" в хорошей форме, играет дома и располагается в лёгкой части сетки, так что резонно рассматривает турнир как реальный шанс попасть в еврокубки, которым надо пользоваться.

15.19. В этой хэллоуинской схеме, нарисованной пресс-службой "Оренбурга", тяжеловато прочитать фамилии футболистов, но легко понять, что либо Федотов удивит в матче с "Химками" расстановкой, либо представленный вариант просто неправильный. "Оренбург" приучил всех к игре в 3 центральных защитника, и скорее мы увидим Шахова в центре обороны, а Зотова на фланге.


15.10. Расписание четверга в Кубке России значительно легче вчерашнего: состоятся всего 3 матча. Конечно, главное внимание будет приковано к игре "Спартака" с "Ростовом", но вместе с подробным освещением этой встречи не забудем и об остальных, тем более что до первой них них осталось менее часа!


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Теги: Спартак Ростов Оренбург Химки Торпедо Балтика
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