Вратарь ЦСКА Илья Помазун, отыгравший 90 минут в матче 1/8 финала Кубка России с "Уфой" признался, что летом мог покинуть команду, отметив, что и сейчас хотел бы попробовать себя в другом клубе.
"Варианты были, это правда, но называть конкретные клубы было бы сейчас некорректно. Конечно, хотелось бы попробовать себя где-нибудь, проявить себя больше. А сейчас я стараюсь быть полезным ЦСКА", - цитирует вратаря Sport24.ru.
Помазун: сейчас я стараюсь быть полезным для ЦСКА
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