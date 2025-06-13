«Карел Герартс играет по схеме 3-5-2 с высокой интенсивностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. Трудно сказать, насколько высоко Герартс котируется среди бельгийских тренеров. Он тренировал бельгийскую команду высшего дивизиона только в одном сезоне. Герартс действительно очень хорошо справился с «Юнионом».
В «Шальке» у Карела были трудные времена, но это также было больше связано с клубом. Так что я думаю, что это хороший тренер, но нам ещё предстоит выяснить, является ли он топ-специалистом», - цитирует Лаге «Чемпионат».
Последним местом работы 43-летнего тренера был немецкий «Шальке». Сейчас Герартс находится в статусе свободного агента. Также на бельгийский специалист может возглавить «Реймс» из Франции.
Напомним, что ранее ЦСКА покинул Марко Николич. Под его руководством армейцы заняли третье место в минувшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков. Также московский клуб завоевал Кубок России. В Суперфинале ЦСКА одержал победу над «Ростовом» (0:0, пенальти - 4:3).
Бельгийский журналист - о Герартсе: нам еще предстоит выяснить, является ли он топ-специалистом
Журналист из Бельгии Барт Лаге охарактеризовал возможного главного тренера ЦСКА Карела Герартса.
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