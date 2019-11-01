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Хашиг - о семинаре по внедрению VAR: надеюсь, количество ошибок в российском судействе изменится

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился впечатлениями от прошедшего сегодня в Москве семинара по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR). Участником мероприятия стал старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

"Очень интересная лекция от Розетти. Интересно, как он видит развитие системы VAR. Очень важно, что судьи должны быть участниками процесса, должны быть открытыми. Надеюсь, после такого семинара изменится количество ошибок в российском судействе. Спасибо РФС", - цитирует Хашига Sport24.ru.


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Теги: Хашиг Краснодар
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