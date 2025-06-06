По информации источника, бразильский "Фламенго" предложил московскому "Динамо" 12 миллионов евро за трансфер Хорхе Карраскаля. Также бразильцы включило в предложение бонусные выплаты и хотят закрыть сделку до клубного чемпионата мира.
В сезоне-2024/2025 Хорхе Карраскаль провел за московское "Динамо" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро, контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
По итогам минувшего сезона московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 56 очков.
Источник: Globo
Globo: "Фламенго" предложил "Динамо" 12 миллионов евро за Карраскаля
Стали известны подробности возможного перехода Хорхе Карраскаля из "Динамо" во "Фламенго".
Фото: ФК "Динамо"