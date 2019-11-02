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Пильгуй: не понравилось качество игры "Динамо", "Ахмат" выглядел лучше

- О матче:

Не понравилось качество игры "Динамо", "Ахмат" выглядел более предпочтительно и создал больше моментов, но несколько раз выручил Антон Шунин. Москвичи никак не нащупают свою игру, не найдут свой стиль, и от этого, наверное, не всё получается. Ну и вопрос психологии и давления на команду, учитывая её положение в турнирной таблице, для нас каждая ошибка чревата каким-то последствиями, поэтому футболисты боятся где-то лишний раз рискнуть. В общем, проблемы остаются.

Закономерен ли результат? Как я и сказал, грозненцы имели больше моментов, а у "Динамо" ни одного удара в створ ворот до гола, если не считать 11-метровый. Хотя, с другой стороны, реализуй "бело-голубые" этот пенальти - игра могла сложиться по-другому. Но на мой взгляд "Ахмат" выглядел лучше.

- О работе Кирилла Новикова и игре "Динамо" при этом специалисте:

Вижу только одно изменение: ребята стали больше отдаваться в играх, выступают с большей самоотдачей. На мой взгляд, Новиков нашёл правильное построение в 5 защитников, т.е. делать ставку в первую очередь на сохранность своих ворот, и поэтому команда играет более надёжно. Ну и перестановки в составе тоже дают свои плоды, поэтому я вижу положительную динамику.

Сейчас для "Динамо" очки куда важнее красивой игры. Сейчас самое главное набирать очки во всех матчах, брать своё в матчах с конкурентами и более слабыми командами, а с сильными выкладываться на пределе возможностей. И сейчас это команде удаётся: "Краснодару" не проиграли, ЦСКА обыграли, а эти команды на сегодня выше в классе. Но бывают и неудачные матчи как сегодня. Но молодцы что доиграли и дожали до конца, не опустили руки до финального свистка, и результат пришёл. Вот эта самая самоотдача и даёт положительный результат.

- Об игре Максимилиана Филиппа и информации о том, что он "разочаровался в "Динамо":

После игры Новиков сказал, что впервые слышит эту информацию, так вот я её тем более не слышал. Мне понравилась игра немца в первых двух матчах за "Динамо", но дальше он совершенно потерялся. И сегодня он не усилил игру команды со скамейки, и именно после его потери второй фол на жёлтую карточку совершил Каборе. Не знаю с чем связано такое состояние Филиппа. Может, слухи эти имеют место быть, а может он просто не в форме. Но то что он выпадает в вопросе самоотдачи - это очевидно.


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Теги: Пильгуй Динамо Ахмат
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