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Каборе - об удалении в матче с "Ахматом": у меня нет вопросов к судейству

Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:1). Напомним, хавбек был удалён на 60-й минуте встречи.

"Проявили характер, когда остались в меньшинстве. Забили. Это можно считать положительным результатом. К сожалению, я получил две карточки. Это решение судьи. У меня нет вопросов к судейству, я никогда не оспариваю решения арбитров.

Мы будем работать дальше. Хорошо, что команда показывает свою игру и проявляет характер. Мы стараемся всегда добиться хорошего результата. Я считаю, что и с тем тренером мы играли хорошо и старались тоже. Сейчас мы стараемся играть в свою игру, у нас новый тренер и мы желаем добиться результатов.

Не знал, что у Шунина сегодня 250-й матч за "Динамо". Он очень хороший вратарь, сегодня он спас команду, и я его обязательно поздравлю", - цитирует Каборе "Чемпионат".


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Теги: Каборе Ахмат Динамо
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