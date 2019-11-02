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Семак: были затяжки времени, они провоцировали футболистов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

"Конечно, хотели победить, это был важный матч для нас. Но ничего не поделаешь. Вскрывать команду, которая обороняется большими силами, тяжело.

Встречались команды, которые находятся наверху таблицы. Были затяжки времени, они провоцировали горячую реакцию футболистов и вызывали потасовки.

Когда команда играет в 5 защитников, есть смысл поставить левоногого справа. Дуглас мог забить с этой позиции. Надо было не форсировать атаки, а доводить до завершения. Караваеву было сложно — его постоянно закрывали.

Жиркову удобнее играть левого защитника. Там не такая высокая интенсивность, не такой объем работы. У нас есть Дуглас, который играет на этой же позиции. Когда Юра здоров, мы его ставим. Когда он устает, пробуем другие варианты.

Дриусси вынужденно играет справа, но он выступает там, где нужен команде. К сожалению, у нас нет возможности ставить его на ту позицию, на которой ему нравится играть.

Ранее "Зенит" не пропускал в первых таймах? Любая серия рано или поздно заканчивается. Гол ЦСКА стал плодом нашей грубейшей ошибки", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Зенит ЦСКА
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