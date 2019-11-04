Предлагаем вашему вниманию стартовые составы "Спартака" и "Арсенала" на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.
"Арсенал": Шамов, К. Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.
Начало матча "Спартак" — "Арсенал" — в 19:00 мск.
"Спартак" — "Арсенал": составы на матч 15-го тура РПЛ
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